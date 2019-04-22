Суд в Чечне приговорил к 16 годам колонии участника нападения на псковских десантников в 2000 году

Суд в Чечне приговорил жителя Ставропольского края Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в на военнослужащих 76-й Псковской дивизии ВДВ в 2000 году.

Суд установил, что в ходе боя Казбулатов производил прицельные выстрелы в десантников из автомата Калашникова. Его признали виновным по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).

Казбулатов стал четырнадцатым участником нападения, осужденным на длительный срок заключения.