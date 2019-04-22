Суд отказал морякам Черноморского флота в выплате суточных за командировки в Сирию

Севастопольский гарнизонный военный суд отклонил иск 27 моряков с трех кораблей Черноморского флота о выплате им суточных за походы в Сирию. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката истцов Александра Федорченко.

По его словам, моряки «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии в 2016–2018 годах. За это офицеры рассчитывали получить примерно по 300 тысяч рублей суточных, моряки-контрактники — по 200 тысяч рублей. Сначала они обратились с рапортами к командованию своей части, а после отказа — в суд.

В суде представители командира войсковой части и финансовой службы Черноморского флота утверждали, что походы на кораблях не являются командировкой, а морякам положены не суточные, а «ежемесячная надбавка за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время», которую им уже заплатили.

Суд поддержал позицию ответчиков, сославшись на приказ министра обороны РФ от 2011 года. В нем сказано, что военнослужащие не получают суточные за участие в походах кораблей. Адвокат истцов считает, что эта норма нарушает принцип справедливости и равенства, установленный Конституцией РФ. При этом Федорченко отметил, что ранее аналогичные иски отклоняли и другие суды.

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