«Коммерсант» сообщил об отказе военкоматов признавать служивших в Сирии ветеранами боевых действий

Российские военкоматы не хотят признавать служивших в Сирии россиян, включая погибших в этой стране, ветеранами боевых действий, пишет «Коммерсант».

В частности, как стало известно изданию, такой статус военкомат Владимирской области не хотел присваивать Андрею Пыленку, погибшему при крушении Ан-26 на базе Хмеймим в Сирии в марте 2018 года. Подтвердить, что ее муж являлся участником боевых действий и получить соответствующую прибавку к пенсии по потере кормильца, вдова Пыленка смогла лишь через суд.

Помощник прокурора Владимирского гарнизона Илья Болдырев, представлявший интересы вдовы Пыленка, сообщил, что отказ военкоматов признавать воевавших в Сирии ветеранами боевых действий — распространенная практика. При этом он подчеркнул, что добиться восстановления прав удается через суд.

Россия проводит операцию в Сирии с осени 2015 года. По официальным данным, на 1 октября 2018 года в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Российский контингент в этой стране постоянно ротируется.