При взрывах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца интернет-магазина Asos

При взрывах на острове Шри-Ланка погибли трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольх Повльсена, сообщает BBC News.

Эту информацию подтвердил официальный представитель компании Bestseller, которой владеет Повльсен. Он отказался от дальнейших комментариев.

«Би-би-си» отмечает, что семья Повльсен отправилась на Шри-Ланку на пасхальные каникулы.

21 апреля на Шри-Ланке произошли восемь взрывов в отелях и католических церквях, где проходили богослужения в честь Пасхи. По последним данным, 290 человек погибли и около 500 пострадали. Шесть из восьми терактов устроили смертники (характер еще двух взрывов расследуется). Власти обвинили в организации атак исламистскую группировку «Таухид джамаат».

Андерс Хольх Повльсен является единственным собственником датского производителя одежды Bestseller. Среди брендов, которыми владеет компания, — Jack & Jones, Only и Vero Moda. Повльсен также крупнейший акционер интернет-магазина одежды Asos; ему принадлежит 27% акций. Также у бизнесмена есть доли в датском онлайн-супермаркете Nemlig и шведском банке Klarna. Журнал Forbes оценивает состояние Повльсена в 7,9 миллиарда долларов (252-е место в рейтинге богатейших людей мира).