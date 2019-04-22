Число погибших в терактах на Шри-Ланке выросло до 290 человек

По меньшей мере 290 человек погибли и еще около 500 получили ранения в результате восьми взрывов, произошедших на Шри-Ланке 21 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Полиция Шри-Ланки задержала 24 подозреваемых в причастности к серии взрывов, сообщает местный телеканал News First.

Обновлено. Шесть взрывов совершили террористы-смертники. В атаках участвовали семь человек. Характер еще двух взрывов расследуется, заявил AP судебно-медицинский эксперт правительства Шри-Ланки Ариянанда Велианга.

21 апреля в день Пасхи на Шри-Ланке произошло восемь взрывов в отелях и католических церквях, где проходили пасхальные богослужения. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.