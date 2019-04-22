Пожар в Забайкалье повредил более 150 жилых домов. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов рублей

В результате природных пожаров в Забайкалье повреждены 152 жилых дома, об этом, сообщает «Интерфакс», заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев на встрече с главой правительства.

Заявки на признание пострадавшими, по словам Трутнева, подали 798 человек. 29 человек попали в больницы, из них двое в тяжелом состояние, шестеро — в состоянии средней тяжести. Погибли более четырех тысяч домашних животных. Вице-премьер собирается 23 апреля прилететь в пострадавший регион.

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что в случае необходимости для помощи пострадавшим будут подключены федеральные ресурсы.

Главное управление МЧС по Забайкальскому краю, в свою очередь, сообщило, что предварительный ущерб от пожаров оценивается в 280 миллионов рублей. По данным МЧС на утро 22 апреля, огнем повреждены постройки в 17 населенных пунктах.

Администрация Забайкальского края пока объявила о выплате единовременных компенсаций в 10 тысяч рублей на человека. На сайте администрации сообщается, что получены данные о 546 пострадавших. 5,5 миллиона рублей на выплаты выделяются из резервного фонда правительства края.

Очаги природных пожаров возникли в Забайкальском крае 19 апреля. Из-за штормового ветра огонь быстро распространялся. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. 20 апреля МЧС России объявило, что пожары ликвидированы.

Последние несколько лет режим ЧС из-за пожаров вводится в Забайкальском крае каждую весну.