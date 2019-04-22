Губернатор Николаевской области подал в отставку. Это второе увольнение главы региона на Украине за сутки

Губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщает издание «Українські Новини» со ссылкой на представителя его администрации.

В ближайшие часы Савченко намерен лично передать заявление в администрацию президента.

Утром 22 апреля об отставке объявил губернатор Львовской области Олег Синютка. Его регион был единственным на Украине, где во втором туре выборов президента за Петра Порошенко проголосовали больше людей, чем за Владимира Зеленского.

В Николаевской области Зеленский получил 85,51% голосов.