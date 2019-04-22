ФАС признала российскую «дочку» Samsung виновной в координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба признала «Самсунг электроникс Рус Компани», российскую «дочку» Samsung, виновной в нарушении закона о защите конкуренции.

Ведомство установило, что компания координировала деятельность реселлеров Samsung, что привело к удорожанию некоторых моделей смартфонов и планшетов.

Сумму штрафа компании определит суд в рамках рассмотрения административного дела, она может составить до 5 миллионов рублей.

В 2017 году российское представительство Apple за координацию цен на смартфоны было оштрафовано на 1,75 миллиона рублей. В 2018 «дочка» LG получила штраф в 2,5 миллиона.