Владимир Зеленский показал свой бюллетень журналистам перед голосованием. Полиция составила протокол о незаконной агитации

Полиция составила против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского протокол по статье о нарушении правил ведения предвыборной агитации. Об этом рассказали в штабе кандидата.

Незаконной агитацией в полиции сочли тот факт, что Зеленский по просьбе журналистов продемонстрировал свой заполненный избирательный бюллетень. За это нарушение кандидату грозит штраф от 30 до 50 размеров минимального дохода (17 гривен), то есть от 510 до 850 гривен (от 1200 до 2000 рублей). В МВД сообщили, что наказание определит суд.

Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что не видит в этом нарушении «большой проблемы».

К 15:00 во втором туре выборов президента Украины, после обработки данных трети округов, приняли участие почти 45% избирателей (в первом туре к тому же моменту — чуть больше 45%). Голосование продлится до 20:00.