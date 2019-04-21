На Шри-Ланке произошло шесть взрывов в католических церквях и отелях. Погибли 20 человек

На Шри-Ланке произошли шесть взрывов в отелях и католических церквях во время пасхальных служб, сообщает Reuters.

BBC News со ссылкой на местные СМИ пишет, что 20 человек погибли, более двухсот получили ранения.

Взрывы случились практически одновременно в трех отелях и одной церкви в столице страны Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.