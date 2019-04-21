На Шри-Ланке произошло шесть взрывов в католических церквях и отелях. Погибли 20 человек
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На Шри-Ланке произошли шесть взрывов в отелях и католических церквях во время пасхальных служб, сообщает Reuters.
BBC News со ссылкой на местные СМИ пишет, что 20 человек погибли, более двухсот получили ранения.
Взрывы случились практически одновременно в трех отелях и одной церкви в столице страны Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.