Жертвами взрывов отелей и церквей на Шри-Ланке стали 52 человека

Жертвами серии взрывов в отелях и католических церквях на Шри-Ланке стали 52 человека. Как сообщили в полиции, 42 человека погибли в столице страны Коломбо, еще десять — в городе Баттикалоа.

По данным медицинских организаций, ранения получили 283 человека.

Взрывы утром 21 апреля практически одновременно произошли в трех элитных отелях в центре Коломбо и в трех церквях. Одна из них также находится в столице страны, две другие — в других городах.