«Слышит и реагирует». Жена Дмитрия Быкова сообщила об улучшении его состояния

Состояние журналиста и писателя Дмитрия Быкова улучшилось, сообщила его супруга Ирина Лукьянова.

«Положительная динамика. Слышит и реагирует», — написала Лукьянова в фейсбуке. Она добавила, что 19 апреля врачи начали выводить Быкова из медикаментозного сна.

Ранее об улучшении состояния писателя сообщили основатель лектория «Прямая речь» Светлана Большакова и глава редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов. По словам Муратова, врачи дают благоприятный прогноз в лечении Быкова.

Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован 16 апреля в одну из больниц Уфы, куда прилетел с лекцией. Причиной госпитализации, по данным СМИ, стало обострение при сахарном диабете. Писателя ввели в медикаментозную кому. 18 апреля его самолетом доставили на лечение в Москву.