Компания Ротенберга и «Ростеха» планирует создать федеральную сеть интернета вещей

Совместное предприятие Игоря Ротенберга, «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» — компания ГЛОНАСС-ТМ — объявила о планах создания федеральной сети .

Строительство сети, пишет РБК со ссылкой на презентацию проекта, планируется начать в 2020 году. К 2024 году в сеть должны входить более 34 тысяч базовых станций. Затраты на проект за первые пять лет оцениваются в 53 миллиарда рублей.

Для создания федеральной сети планируется использовать протокол XNB, созданный компанией «Современные радио технологии», один из владельцев которой Игорь Ротенберг. Этот протокол, говорится в презентации, полностью российская разработка, которая использует для шифрования пользовательских данных отечественный алгоритм шифрования «Кузнечик».

Сеть интернета вещей может быть использована, в числе прочего, для контроля потребления энергоресурсов или сбора данных о количестве посетителей и их поведении в общественных местах, сообщается в материалах презентации.

Игорь Ротенберг — сын бизнесмена Аркадия Ротенберга, считающегося приближенным к президенту РФ Владимиру Путину. Помимо прочего он контролирует компанию «РТ-Инвест транспортные системы» — оператора системы «Платон». Вторая половина компании принадлежит госкорпорации «Ростех».

Ротенберг включен в санкционные списки США и Канады.

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