Греческие анархисты заявили, что взорвали гранату у консульства РФ в Афинах из мести за архангельского террориста

Греческие анархисты из группировки «Заговор мести Интернационального Революционного Фронта (FAI/IRF)» взяли на себя ответственность за взрыв возле консульства РФ в Афинах, произошедший 22 марта.

В заявлении анархистов сказано, что гранату в полицейскую будку у российского консульства бросили участники ячейки «Михаил Жлобицкий». Свое название она получила в честь 17-летнего анархиста из Архангельска, который погиб, взорвав бомбу в региональном ФСБ в октябре 2018 года. Анархисты объяснили, что взорвали гранату из мести за Жлобицкого.

В своем заявлении участники группы также упомянули фигурантов дела « », арестованного аспиранта МГУ , обвиняемого в изготовлении взрывчатки и нападении на офис «Единой России», а также активистов анархистского движения «Народная самооборона».

Организация FAI/IRF связана с греческой анархистской группировкой «Заговор огненных ячеек», несколько активистов которой осудили за рассылку взрывных устройств по почте.