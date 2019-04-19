Греческие анархисты заявили, что взорвали гранату у консульства РФ в Афинах из мести за архангельского террориста
Греческие анархисты из группировки «Заговор мести Интернационального Революционного Фронта (FAI/IRF)» взяли на себя ответственность за взрыв возле консульства РФ в Афинах, произошедший 22 марта.
В заявлении анархистов сказано, что гранату в полицейскую будку у российского консульства бросили участники ячейки «Михаил Жлобицкий». Свое название она получила в честь 17-летнего анархиста из Архангельска, который погиб, взорвав бомбу в региональном ФСБ в октябре 2018 года. Анархисты объяснили, что взорвали гранату из мести за Жлобицкого.
В своем заявлении участники группы также упомянули фигурантов дела «Сети», арестованного аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в изготовлении взрывчатки и нападении на офис «Единой России», а также активистов анархистского движения «Народная самооборона».
Организация FAI/IRF связана с греческой анархистской группировкой «Заговор огненных ячеек», несколько активистов которой осудили за рассылку взрывных устройств по почте.