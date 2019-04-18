«Ростех» уволил гендиректора оборонного завода «Турбина» после обысков ФСБ

Госкорпорация «Ростех» уволила гендиректора «Специального конструкторского бюро „Турбина“» в Челябинске Алексея Адаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление корпорации.

С главой компании расторгли трудовой договор после обысков, проведенных на предприятии сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области. В «Ростехе» не стали напрямую связывать увольнение с обысками.

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищения более 300 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. При этом в холдинге «НПО „Высокоточные комплексы“», в который входит «Турбина», сообщили о хищении более 200 миллионов рублей.