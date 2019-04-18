Rambler запустил первый в России абонемент в онлайн- и офлайн-кинотеатры

Rambler Group с 18 апреля запустила абонемент в кинотеатры своей объединенной «Синема Парк» и «Формула кино», который также дает подписку на раздел «Мировое кино» видеосервиса Okko.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Rambler, в пилотном режиме абонемент будет доступен в Москве, Тюмени и Ставрополе.

Предусмотрено два типа абонементов — стандартный и премиум. Первый из них в Москве стоит 1390 рублей и позволяет смотреть один фильм в день в залах 2D и 3D. Второй стоит 1790 рублей, в него входят сеансы в залах IMAX, 4DX и VIP. Абонементы также дают скидку 10% в кинобаре.

Это первая попытка объединить офлайн- и онлайн-кинопоказ в России, отметила директор по маркетингу IMAX в России и СНГ Ольга Пильникова.

30 декабря 2018 года группа независимых инвесторов запустила систему абонементов в кино «Киноголик». Она позволяет ходить на 2D-сеансы в Москве за 1190 рублей в месяц, в Петербурге — за 990 рублей. Пока что «Киноголик» находится на дотационном этапе.

Средняя цена билета в кино в России, по данным на 11-14 апреля, составила 262,3 рубля.