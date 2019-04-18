Полиция пришла с обыском в Большой театр кукол в Петербурге по делу о взятке

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в Большом театре кукол в Санкт-Петербурге.

В городском комитете по культуре подтвердили ТАСС факт оперативных мероприятий в театре, не став уточнять, в рамках какого дела они проводятся.

Следственное управление СК по городу сообщило, что обыски проводились в рамках дела о взятке.

По версии следствия, директор театра получил взятку за заключение договора с компанией на поставку реквизита для одного из спектаклей. Глава компании, говорится в сообщении СК, 21 декабря передал директору театра 1,2 миллиона рублей.

Имена фигурантов дела СК раскрывать не стал, сообщив лишь, что решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Пост директора Большого театра кукол занимает Александр Калинин.

Большой театр кукол в Санкт-Петербурге — старейший кукольный театр в России. В настоящее время главным режиссером театра является Руслан Кудашов.