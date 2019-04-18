КНДР объявила об испытаниях нового тактического управляемого оружия

Северная Корея провела испытания нового тактического управляемого оружия, сообщает Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство страны. Испытания посетил лидер КНДР Ким Чен Ын.

О каком оружии идет речь, государственное СМИ КНДР не уточняет, но «тактическое» предполагает, что это оружие ближнего действия. Отмечается, что оно получило «мощную боеголовку», а в ходе испытаний был применен «особый режим наведения полета».

Власти США пока не комментировали испытания нового оружия в Северной Корее.

Новые испытания в КНДР стали первыми после саммита в феврале с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Многие сочли переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи провальными. Одним из вопросов, по которому лидеры не смогли договориться, было снятие санкций с КНДР.

В марте эксперты сообщили, что КНДР восстановила часть стартовой площадки для запуска ракет на испытательном полигоне , который не использовался с августа 2018 года.