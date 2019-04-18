ФСБ выявила хищения на 20 миллионов рублей в НИИ Минобороны, разрабатывающем защиту от биологического оружия

Солнечногорский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывших сотрудников , подозреваемых в хищении 20 миллионов рублей, сообщает РБК.

На скамье подсудимых — бывший главный бухгалтер института Сергей Лупин, руководитель и сотрудник планового отдела Антон Макеев и Алексей Якимов, а также сотрудница финансового отдела Ирина Борисова.

По версии следствия, при реализации госконтрактов с 2006 по 2012 год, в том числе с ФСО, бывшие сотрудники выписывали себе необоснованные премии с целью присвоить бюджетные средства. Расследованием хищений занимались ФСБ и управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.

Как рассказал изданию собеседник, знакомый с ходом расследования, институт финансировался через специальную закрытую воинскую часть, сотрудники которой и инициировали уголовное дело.