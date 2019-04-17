Зеленский решил бесплатно раздать билеты на дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в фейсбуке, что граждане смогут бесплатно попасть на его дебаты с президентом Петром Порошенко.

Бесплатные билеты в фан-зону в центре киевского стадиона «Олимпийский» распространяют на сайте debaty2019.org.ua. Как сообщает УНИАН, утром 17 апреля в работе сайта возникли проблемы.

Зеленский заявил, что команда Порошенко выступила против свободного доступа в фан-зону, а также потребовала установить на стадионе две сцены, на которых выступят кандидаты. «Где вы видели в мире, чтобы два кандидата выступали на двух разных сценах», — ответил на это Зеленский.

16 апреля штабы Порошенко и Зеленского подписали с «Олимпийским» договор об аренде киевского стадиона на вечер 19 апреля. Глава штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что президент готов приехать на стадион, но, если ЦИК решит, что дебаты должны пройти на Общественном телевидении, то он поедет в студию. Сам Порошенко заявил, что придет на дебаты, «так что, 19-го числа на стадионе мы увидимся».

Обновление. Петр Порошенко согласился начать дебаты 19 апреля в 19 часов, как на этом настаивал Владимир Зеленский.

Провести дебаты на стадионе «Олимпийский» 19 апреля предложил Владимир Зеленский. Однако Зеленскому и Порошенко не удалось договориться о дате. Президент Украины говорил, что собирается в этот день участвовать в дебатах в эфире Общественного телевидения.

14 апреля Петр Порошенко приехал на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве, но Владимир Зеленский к нему не пришел.

По итогам первого тура выборов президента Украины, Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а Петр Порошенко — 15,95% голосов. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.