В Кремле сменился куратор Украины, Абхазии и Южной Осетии

Олег Говорун покинул пост начальника управления по приграничному сотрудничеству в администрации президента РФ.

Соответствующий указ был подписан президентом 17 апреля. Новым главой управления тем же указом назначен Алексей Филатов.

Управление по приграничному сотрудничеству было создано в октябре 2018 года. Оно занимается вопросами, связанными с Абхазией, Южной Осетией и Украиной, а также «с иными сопредельными государствами».

Олег Говорун с апреля 2018 года находится в американском санкционном списке. До работы в администрации президента Говорун был министром регионального развития и полпредом президента в Центральном федеральном округе.

В управление по приграничному сотрудничеству было создано из управления по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое Говорун возглавлял с 2013 года. Из полномочий новой структуры, как писал «Коммерсант», убрали вопросы, связанные со странами СНГ — за исключением Украины. Курирует управление по приграничному сотрудничеству Владислав Сурков.