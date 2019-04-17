СК смягчил обвинение московскому школьнику, знакомому с террористом из Архангельска

Следственный комитет переквалифицировал на менее тяжкое обвинение школьнику из Москвы, арестованному за изготовление самодельного взрывного устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, следствие не нашло подтверждений тому, что подросток действовал в составе организованной группы. «Решение о смягчении обвинения было принято следователями после анализа расшифрованной переписки обвиняемого в социальной сети „ВКонтакте“ и после опроса ряда свидетелей по уголовному делу», — цитирует агентство своего собеседника.

В ноябре 2018 года в жилом доме на улице Свободы в Южном Тушино в Москве был задержан 14-летний восьмиклассник. При обыске в квартире подростка были найдены самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.

В отношении школьника, чье имя не раскрывается, возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Правоохранительные органы вышли на школьника в ходе расследования дела о взрыве в здании ФСБ в Архангельске. По данным следствия, 17-летний студент, устроивший взрыв, общался в сети с московским школьником, который причисляет себя к анархистам.