Дерипаска назначит награду для СМИ, которые выяснят, почему против него ввели санкции

Адвокаты Олега Дерипаски собираются учредить призовой фонд в размере 600 тысяч долларов для средств массовой информации, которые выяснят причины, по которым США ввели санкции в отношении бизнесмена. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на свои источники.

Дерипаска считает, что попал в американский санкционный список из-за внутриполитических факторов. В интервью FT он осудил конгрессменов, которые выступили против того, что с его компаний сняли ограничения.

Поправка. Первоначально в новости говорилось, что размер вознаграждения для СМИ составит 600 миллионов долларов. Это неправда. Редакция приносит извинения.

В январе 2019 года Минфин США снял санкции с принадлежащей Олегу Дерипаске группы En+ и подконтрольных ей компаний «Русал» и «Евросибэнерго», действовавшие с апреля 2018 года. Для этого Дерипаске пришлось снизить свою долю в компаниях.

Дерипаска считает, что из-за действий Минфина США потерял 7,5 миллиарда долларов. Эта оценка значительно расходится с подсчетами Forbes и Bloomberg, которые оценили потери бизнесмена в 3,1-4,1 миллиарда долларов.

В марте Дерипаска подал в суд иск против Минфина США и потребовал снять введенные против него санкции.