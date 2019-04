В русскоязычной версии фильма «Хеллбой» упоминание Сталина заменили на Гитлера

В российском прокате из боевика «Хеллбой» убрали фамилию Сталина, заменив ее на фамилию Гитлера, сообщает «Дождь».

Речь идет о сцене, в которой Хеллбой встречает Бабу-Ягу. В оригинальной версии фильма он произносит фразу: «I recall you tried to raise Stalinʼs ghost from a necropolis». В русской озвучке главный герой говорит: «Хочу тебе напомнить, что ты пыталась вызвать дух Гитлера из некрополя».

Ранее пользователи твиттера сообщили, что в оригинальной версии «Хеллбоя» с помощью звукового сигнала скрыли фамилию Гитлера. При этом, по словам одного из пользователей, в субтитрах слово «Гитлер» осталось.

В российские кинотеатры боевик «Хеллбой» выпустил прокатчик Megogo Distribution. В компании пока не прокомментировали ситуацию с озвучкой фильма.

Как отмечает «Кинопоиск», в 2017 в комедии «Телохранитель киллера» Megogo Distribution заменила страну происхождения главного злодея, роль которого исполнил Гари Олдман. В оригинале его герой был из Белоруссии, в русскоязычной версии — из Боснии.