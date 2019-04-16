В России предложили ввести плату за проезд на перекрестках в определенные часы. Это способ борьбы с пробками

Национальная технологическая инициатива ( ) «Автонет» предложила в рамках эксперимента ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы, сообщает ПРАЙМ.

Плату за проезд предлагается ввести «в целях избавления от пробок и перевода всего транспорта на подключенный (к интернету)», рассказал представитель НТИ «Автонет».

Эксперимент предлагается провести в рамках проекта «Умный город» в одном из регионов, который будет определен в 2020 году. В список городов, где может пройти эксперимент, вошли Липецк, Нижний Новгород и Ульяновск.

Окончательное решение по проведению эксперимента пока не принято, уточнили в пресс-службе НТИ «Автонет». Эту тему обсудят на Международном навигационном форуме 24 апреля.

Обновление. В Минтрансе РФ сообщили, что инициативу с оплатой проезда перекрестков не обсуждали с министерством.

В России с 1998 года существуют платные трассы. Первой такой дорогой стал участок магистрали М4 «Дон» в Липецкой области.

Национальная технологическая инициатива «Автонет» выступает техническим консультантом проекта тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Тестирование может начаться в Москве и Татарстане в апреле-мае 2019 года, в нем будут участвовать шесть компаний.