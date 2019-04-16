В НТИ «Автонет» сначала заявили, что платные перекрестки лишь «обсуждаются», а потом опровергли и обсуждение

Пресс-служба Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Автонет» заявила, что никакого решения об эксперименте по взиманию платы за проезд перекрестков пока не принято.

«В настоящий момент данная инициатива обсуждается экспертными сообществом НТИ „Автонет“», — сообщила утром 16 апреля пресс-служба (цитата по ТАСС), добавив, что эксперимент с платными перекрестками обсудят 24 апреля на Международном навигационном форуме.

Спустя несколько часов после этого заявления пресс-служба «Автонета» сообщила РБК, что и «экспертных дискуссий по данному вопросу не проводится».

О том, что НТИ «Автонет» предлагает в рамках эксперимента ввести плату за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы, первым сообщило «Прайм». Агентство ссылалось на неназванного представителя компании.

По состоянию на 16:00 мск, в «Яндекс.Новостях» были ссылки на почти 240 публикаций СМИ о планах ввести в России плату за проезд перекрестков.

В Госдуме и Минтрансе заявили, что не знают об инициативе НТИ «Автонет».