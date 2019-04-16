Суд отклонил иск «Медиазоны» к Роскомнадзору, поданный из-за угрозы блокировки статьи о пытках

Таганский суд Москвы отказался удовлетворить иск издания «Медиазона», поданный к Роскомнадзору. Об этом «Медузе» сообщили в правозащитной организации «Агора».

Поводом для иска стало предупреждение Роскомнадзора, которое в декабре 2018 года пригрозило внести в реестр страниц с запрещенной информацией статью «Медиазоны», если в нее не внесут исправления. Издание посчитало это решение незаконным.

Речь идет о материале, в котором рассказывалось, что СК завершил расследование дела о пытках в УВД Нижнекамска, после которых 22-летний Ильназ Пиркин совершил самоубийство. Роскомнадзор посчитал, что в тексте содержится информация о способах совершения самоубийства и призывы к суицидам. В «Медиазоне» это отрицали.