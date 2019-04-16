РАН выиграла конкурс на разработку системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов

Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии наук (РАН) выиграл конкурс на разработку системы контроля за блокировкой запрещенных сайтов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы на сайте госзакупок.

В протоколе закупочной комиссии сказано, что победитель конкурса предложил разработать систему за 19,9 миллиона рублей. Начальная цена контракта составляла 25 миллионов рублей.

«Главный радиочастотный центр», подведомственный Роскомнадзору, разместил заказ за разработку автоматизированной системы контроля за блокировкой сайтов в марте. Система должна появиться к декабрю 2019 года. Она будет отслеживать как поисковики, VPN-сервисы, прокси-серверы и анонимайзеры выполняют требования закона о блокировке запрещенной информации.

По закону 2017 года поисковики должны удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты; для этого им необходимо подключиться к реестру запрещенных ресурсов. Также к нему обязаны подключаться VPN-сервисы. В конце марта Роскомнадзор впервые направил им соответствующее требование.