Метрополитен Москвы предупредил о возможной остановке движения на красной ветке

На Сокольнической линии метро Москвы ограничили скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, сообщается в твиттере метрополитена. В метро отметили, что движение может быть остановлено.

Между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» поезда идут с увеличенными интервалами. Между «Комсомольской» и «Саларьево» поезда ходят в обычном режиме.

Обновление в 12:43. В московском метрополитене сообщили, что не станут останавливать движение на Сокольнической линии. Специалисты ограничили поступление воды, движение поездов увеличено.