Yonhap: Путин встретится с Ким Чен Ыном в конце апреля

Первая встреча глав России и КНДР может состояться на следующей неделе, сообщает Yonhap со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, 24 апреля президент России Владимир Путин отправится в поездку на Дальний Восток, а после этого 26-27 апреля примет участие в международном форуме «Один пояс — один путь» в Китае.

Источники Yonhap утверждают, что накануне или после поездки в КНР президент России намерен провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Возможно, она состоится во Владивостоке.

Сообщения о подготовке визита главы КНДР в Россию стали появляться на фоне состоявшихся в феврале переговоров президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, на которых обсуждалось ядерное разоружение Северной Кореи. Американо-корейский саммит закончился безрезультатно, после чего Ким Чен Ын объявил, что готов к новой встрече с Трампом.