Лидер КНДР предложил Трампу провести новые переговоры до конца года

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов встретиться в третий раз с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Associated Press.

Ким Чен Ын призвал Трампа отказаться от переговоров в «американском стиле», когда США в одностороннем порядке выдвигают свои требования. Именно односторонние требования США, по словам лидера КНДР, стали причиной провала переговоров, прошедших в феврале.

Лидер Северной Кореи дал Трампу время до конца 2019 года, чтобы принять решение о переговорах. По словам Ким Чен Ына, КНДР готовы «терпеливо» ждать, пока США примут «мужественное решение».

Ким Чен Ын выступил с заявлением после того, как Дональд Трамп сообщил на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, что готов к третьему саммиту с лидером КНДР.

В конце февраля президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели вторые переговоры о ядерном разоружении Северной Кореи, которые многие сочли провальными. Одним из вопросов, по которому лидеры не смогли договориться, было снятие санкций с КНДР.