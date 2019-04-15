В Туве поймали шестерых сбежавших заключенных. Еще трое в бегах

Сотрудники полиции поймали и задержали еще двух заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) Барун-Хемчикского района в Туве.

Таким образом, количество пойманных заключенных достигло шести человек.

Задержаны сбежавшие из ИВС Следственный комитет Российской Федерации

Всего из изолятора сбежали девять заключенных. Среди них были осужденные за разбой и подозреваемые в убийстве.

В поисковой операции задействованы более ста человек.

СК возбудил дело о халатности в отношении и. о. начальника ИВС из-за того, что в день побега тот поставил на дежурство в изоляторе стажера. До этого против заключенных были возбуждены дела о побеге и нападении на полицейского.