В Новой Зеландии за распространение видео о теракте в Крайстчерче под суд отданы шесть человек

Шестеро обвиняемых в распространении видео нападения на мечети в Крайстчерче предстали перед судом, сообщает Associated Press.

Двое фигурантов дела находятся под стражей, суд отказался отпустить их под залог, остальные остаются на свободе.

За незаконное распространение видео, снятого напавшим на мечети в Крайстчерче, обвиняемым грозит до 14 лет лишения свободы.

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в нападении на мечети в Крайстчерче, вел прямую видеотрансляцию с места преступления в фейсбуке.

После теракта в Крайстчерче, в результате которого 50 человек погибли и десятки получили ранения, соцсети резко раскритиковали за то, что они не смогли быстро прервать трансляцию с места преступления и остановить распространение видеозаписей. Компания Facebook пообещала ужесточить правила прямых трансляций.