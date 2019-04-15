СВР получила право на четыре дополнительных автомобиля с мигалками

Служба внешней разведки (СВР) получила право установить спецсигналы еще на четыре автомобиля. Соответствующий указ подписал в апреле президент РФ Владимир Путин. Ранее СВР могла использовать лишь один автомобиль с мигалкой и без специальной окраски.

С чем связано увеличение числа машин со спецсигналами, пока неизвестно.

Право на использование спецсигналов на автомобилях без специальной окраски устанавливается указом президента от 2012 года, в который неоднократно вносились изменения. Больше всего машин с мигалками закреплено за ФСБ — 207 автомобилей, МВД имеет право на 98 таких машин.

По одному автомобилю с мигалкой закреплено за Счетной палатой, главным управлением специальных программ президента РФ и управлением делами президента.

Всего в президентском указе упоминаются 14 ведомств, которые могут устанавливать спецсигналы на автомобили без специальной окраски.