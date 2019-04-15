Россия отправит в ЦАР 30 военных для участия в миссии ООН

Россия собирается отправить в Центральноафриканскую республику (ЦАР) «до 30 военнослужащих» для участия в миротворческой миссии ООН. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

В ЦАР, говорится в документе, отправятся российские офицеры связи, штабные специалисты и военные наблюдатели.

Также президент РФ распорядился направить пятерых российских военных в миротворческую миссию ООН на Кипре.

С 2012 года в ЦАР идет гражданская война. В последние несколько лет в этой стране, как неоднократно сообщали разные источники, находятся российские наемники из ЧВК «Вагнер», которые работают военными инструкторами.

Деятельность «Вагнера» расследовали журналисты Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, погибшие в июле 2018 года в ЦАР.