Новосибирский суд отправил из СИЗО под домашний арест члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова, обвиняемого в мошенничестве

Центральный районный суд Новосибирска отпустил из СИЗО под домашний арест замдиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Мешалкина профессора Евгения Покушалова.

На закрытом заседании суд удовлетворил ходатайство следствия, просившего перевести Покушалова под домашний арест до 15 июня.

Евгения Покушалова обвиняют мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, в 2015-2018 годах он участвовал в хищении более 1,3 миллиарда рублей при проведении торгов. Как сообщал «Коммерсант», дело может быть связано с картельным сговором между поставщиками НМИЦ.

44-летний Евгений Покушалов — сосудистый хирург, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук.

После ареста Покушалова в его защиту выступили многие ученые. Директор НМИЦ академик Александр Караськов говорил, что Покушалов не связан с финансово-хозяйственной деятельностью клиники.