Harley-Davidson отзывает в России более 180 мотоциклов из-за дефекта тормозов

Компания «Харли-Дэвидсон Рус», представляющая на российском рынке продукцию Harley-Davidson, объявила об отзыве 181 мотоцикла.

Причина отзыва — «дефект тормозных суппортов, который может повлиять на безопасность эксплуатации мотоцикла», сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат мотоциклы, проданные с 1 января 2015 года по настоящее время. Список их VIN-кодов опубликован на сайте Росстандарта.

На мотоциклах бесплатно для их владельцев будет заменен тормозной суппорт.

Осенью 2018 года Harley-Davidson отзывала по всему миру, включая Россию, более 238 тысяч мотоциклов из-за дефекта сцепления. Затраты на отзыв в компании тогда оценивали в 35 миллионов долларов за квартал.