Детские пособия и выплаты безработным будут перечислять только на карты «Мир»

К июлю 2020 года выплаты безработным и детские пособия будут перечислять только на карты национальной платежной системы .

Об этом, сообщает РБК, говорится в постановлении правительства от 11 апреля.

Также на карту «Мир» будут перечисляться и выплаты гражданам, пострадавшим от воздействия радиации.

Обновление: Правительство опубликовало постановление о перечислении детских пособий и выплат безработным на карту «Мир».

Детские пособия, выплаты безработным и пострадавшим от воздействия радиации в России, пишет РБК, получают около 8 миллионов человек.

Ранее на карты «Мир» обязали перечислять зарплаты работников бюджетной сферы, стипендии студентов и пенсии, в том числе военные. Завершить перевод всех этих выплат на карты «Мир» должны к 1 июля 2020 года.

Всего на середину апреля 2019 года в России было выпущено около 53 миллионов карт «Мир».