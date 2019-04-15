BuzzFeed: ютьюб принял горящий Нотр-Дам в Париже за фейковое видео

Кадры горящего в Париже собора Норт-Дам видеосервис YouTube счел фейковым видео, связанным с терактами 11 сентября, сообщает BuzzFeed.

Некоторые прямые трансляции, которые СМИ по всеми миру ведут с места происшествия, на ютьюбе сопровождались виджетом, в котором содержалась краткая информация о терактах 11 сентября в США и ссылка на соответствующую статью в Британской энциклопедии.

YouTube начал выборочно добавлять такие виджеты к видео, которые могут содержать сомнительную информацию, несколько месяцев назад.