YouTube добавит к конспирологическим видео ссылки на «Википедию»

Видеосервис YouTube будет добавлять к роликам с конспирологическими теориями текстовые блоки со ссылками на статьи в «Википедии» об описываемых событиях. Об этом объявила на конференции South by Southwest (SXSW) в Остине, штат Техас, глава видеосервиса Сьюзен Войжитски.

Добавляя ссылки на статьи в «Википедию», содержащие, как предполагается, достоверную информацию о событии, видеосервис рассчитывает бороться с распространением дезинформации.

Текстовые блоки со ссылками на сторонние источники, в первую очередь на «Википедии», сообщила Войжитски, будут сопровождать ролики только с самыми резонансными «теориями заговора». В качестве примера она показала конспирологическое видео о высадке американцев на Луну.

В то же время некоторые пользователи указывают, что в некоторых случаях «теории заговора» (и соответствующие видеоролики) могли появиться не так давно, чтобы в «Википедии» успели написать про них статью.

Также отмечается, что «Википедию» пишут и редактируют множество авторов, что не всегда позволяет гарантировать точность и достоверность информации.