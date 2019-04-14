В Шанхае прошла тысячная гонка «Формулы 1». Ее выиграл Льюис Хэмилтон, Даниил Квят сошел с дистанции

В Шанхае 14 апреля прошла 1000-я гонка в истории «Формулы 1». Победителем гонки стал британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

Второе место на Гран-при Китая занял финн Вальттери Боттас также из «Мерседес», третьим финишировал Себастьян Феттель из «Феррари»

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», на первом круге задел два болида «Макларена», которым пришлось возвращаться в боксы.

Квят после столкновения продолжил гонку, но на 44-м круге сошел с дистанции. Российского гонщика признали виновным в столкновении с болидами «Макларена» и наказали его штрафом в виде , сообщает Sports.ru

Гран-при Китая Льюис Хэмилтон выиграл в шестой раз. Хэмилтон лидирует в общем зачете чемпионата «Формулы 1».