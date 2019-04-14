The Sunday Times назвала Солсбери лучшим местом для жизни в Великобритании

Солсбери занял первое место в рейтинге лучших мест для жизни в Великобритании, составленном газетой The Sunday Times.

Издание особо отметило, как жители Солсбери проявили сплоченность, чтобы «преодолеть шок и растерянность» после попытки .

Высокие оценки Солсбери получил и по другим показателям, в частности, составители рейтинга напомнили о большой культурной и исторической значимости Солсберийского собора.

После того, как Сергей и Юлия Скрипаль были госпитализированы с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом, в Солсбери была проведена массовая проверка мест, считавшихся потенциально опасными из-за «Новичка». Очистка дома, где жил Скрипаль, заняла почти год. Здание признали безопасным лишь в начале марта 2019 года.

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