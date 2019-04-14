Порошенко приехал на дебаты на стадион «Олимпийский» в Киеве. Зеленский к нему не пришел

Обновление: В конце выступления на «Олимпийском» Порошенко призвал Зеленского принять участие в программе «Свобода слова» в эфире ICTV в 22:30 в понедельник, 15 апреля.

Президент Украины Петр Порошенко днем 14 апреля прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве, чтобы принять участие в дебатах с лидером первого тура выборов Владимиром Зеленским.

Зеленский ранее в интервью «Новини Украины» заявил, что не будет сдавать анализы, необходимые для дебатов 14 апреля, так как располагает информацией о том, что на стадионе против него готовится провокация.

Порошенко, прибыв на стадион, заявил, что готов подождать Зеленского 45 минут. После того, как стало понятно, что Зеленский не придет, было объявлено, что встреча с Порошенко пройдет в формате ответов на вопросы собравшихся.

Большинство вопросов, которые задали Порошенко за первые 45 минут встречи, касались Зеленского.

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Провести дебаты на стадионе «Олимпийский» предложил Владимир Зеленский. Однако дату проведения встречи Порошенко и Зеленскому согласовать не удалось. Штаб Зеленского настаивает на дебатах 19 апреля. Порошенко собирается в этот день провести дебаты в эфире Общественного телевидения. На стадион к Зеленскому, заявил Порошенко, он готов прийти, если мероприятие не будет совпадать по времени с дебатами в телеэфире.