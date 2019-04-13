Самый большой самолет в мире совершил первый полет над пустыней в Калифорнии

Компания Stratolaunch Systems провела первый демонстрационный полет самого большого в мире самолета. Испытания прошли над пустыней к северу от Лос-Анджелеса. Видео полета опубликовал фотограф Джек Бауэр.

Размах крыла самолета Stratolaunch составляет 117 метров, что больше, чем у Ан-225 «Мрия», ранее лидировавшего по этому параметру (88 метров). Длина самолета — 73 метра.

Самолет Stratolaunch — это летающая стартовая площадка, предназначенная для вывода ракет в космос.

Компанию Stratolaunch Systems в 2011 году создали сооснователь Microsoft Пол Аллен, который скончался в октябре 2018 года, а также аэрокосмический конструктор Берт Рутан.