Как сэкономить на бухгалтереПартнерский материал

Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен

Microsoft
22:33, 15 октября 2018
Надежный источник

В США умер программист и предприниматель Пол Аллен, вместе с Биллом Гейтсом основавший Microsoft.

Аллену было 65 лет. Несколько недель назад стало известно, что у него был обнаружен рецидив одного из видов рака, от которого он излечился несколькими годами ранее.

Аллен и Гейтс были школьными приятелями, они основали Microsoft в 1975 году. В 1981 году Аллен покинул компанию, но сохранил часть ее акций.
После ухода из Microsoft Аллен занялся инвестированием в другие технологические компании. Его состояние, по оценкам Forbes, превышает 20 миллиардов долларов.
новости

Сильнейшее с конца XIX века наводнение на юго-западе Франции. Фотография

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Как общаться с клиентами? Объясняем вместе с «Билайн Бизнес»

2 минуты