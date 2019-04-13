Россия стала третьей на командном ЧМ по фигурному катанию. Первое место у США
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Сборная России по фигурному катанию заняла третье место на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Первое место заняли США, второе — Япония.
В последний день чемпионата россиянка Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу в женском одиночном катании, получив 153,89 балла. Второй стала американка Брэди Теннелл (150,83), третьей — японка Каори Сакамото (146,70). Четвертое место заняла российская фигуристка Софья Самодурова (138,84).