Uber подал заявку на публичное размещение акций на один миллиард долларов

Сервис заказа такси Uber 11 апреля подал в комиссию по ценным бумагам США заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму в один миллиард долларов.

Размещение пройдет на Нью-Йоркской фондовой бирже в мае. Начальная цена акций будет объявлена за несколько дней до начала торгов.

В своей заявке Uber представил финансовые показатели за 2018 год. Доход компании за год вырос на 42% и составил 11,3 миллиарда долларов. Ежемесячно услугами сервиса такси в более чем 700 городах пользуются 91 миллион человек.

В Uber рассчитывают, что инвесторы оценят стоимость компании в 100 миллиардов долларов, сообщила 10 апреля газета The New York Times. В октябре 2018 года, как сообщал Bloomberg, Goldman Sachs и Morgan Stanley, участвующие в организации IPO Uber, оценили компанию в 120 миллиардов долларов.

Первичное публичное размещение акций Uber может стать одним из крупнейших IPO среди технологических компаний. В 2014 году компания Alibaba в ходе IPO на бирже в Нью-Йорке привлекла 25 миллиардов долларов.

29 марта начались торги акциями сервиса заказа такси Lyft, конкурента Uber. При закрытии биржи 11 апреля акции Lyft стоили 61,01 доллара, что на 15% ниже цены IPO.