Свергнувшие президента Судана военные решили не выдавать его международному трибуналу

Президент Судана Омар аль-Башир, свергнутый в результате военного , не будет выдан Международному уголовному суду в Гааге.

Как заявили временные военные власти страны, аль-Башир предстанет перед судом на родине.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Омара аль-Башира в 2010 году. Его обвиняют в геноциде во время начавшегося в 2003 году межэтнического конфликта в Дарфуре, жертвами которого стали сотни тысяч человек.

Аль-Башир стал первым (и остается единственным на данный момент) действующим главой государства, на арест которого МУС выдавал ордер.