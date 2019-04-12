Почти все финансовые активы в стране принадлежат 3% самых богатых россиян

В руках самых богатых 3% россиян сконцентрированы почти 90% совокупных финансовых активов, ценных бумаг, срочных вкладов, текущих счетов и наличности.

К такому выводу, пишет «Коммерсант», пришли авторы исследования, проведенного аналитиками Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка.

В 2018 году на долю самых богатых россиян приходилось 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений. В руках у 20% беднейшего населения страны было в совокупности 6% финансовых активов, 4% срочных вкладов и 3% наличных сбережений.

За последние пять лет, отмечают авторы исследования, средние доходы богатейших россиян снижались, однако доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике страны росла.

По данным Росстата за 2018 год, в России 12,9% процента населения (18,9 миллиона человек) живут за чертой бедности — их доход ниже прожиточного минимума. В четвертом квартале 2018 года прожиточный минимум составлял 10 213 рублей.

По данным исследования World Wealth Report, на конец 2018 года в России проживали 1,5 тысячи ультрабогачей, владеющих состоянием от 30 миллионов долларов, и 101 долларовый миллиардер. По темпам роста числа ультрабогачей Россия, подсчитали авторы исследования, заняла первое место в мире.