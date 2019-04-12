Крупнейшие британские компании потратили на подготовку к «Брекзиту» 348 миллионов фунтов

Расходы шести крупнейших компаний Великобритании на подготовку к «Брекзиту» составляют 348 миллионов фунтов стерлингов (456 миллионов долларов), пишет агентство Bloomberg.

Королевский банк Шотландии оценил свои траты на подготовку к различным сценариям «Брекзита» в 100-150 миллионов фунтов (130-197 миллионов долларов). Этой суммы хватило бы, чтобы год платить зарплату 1600 сотрудникам банка.

Также в списке Bloomberg присутствуют банк HSBC, фармацевтическая компания AstraZeneca, страховщик Hiscox, инжиниринговая компания Babcock International и лоукостер EasyJet. Они потратили на подготовку к «Брекзиту» от 9 миллионов фунтов (12 миллионов долларов) до 137 миллионов фунтов (179 миллионов долларов). В большинстве случаев эти расходы были связаны с созданием филиалов в Европе.

Евросоюз 11 апреля согласился отсрочить «Брекзит» до 31 октября, чтобы Великобритания успела утвердить соглашение о выходе из ЕС, проект которого британские парламентарии уже трижды отклоняли. Если Великобритании не предоставили очередную отсрочку, страна вышла бы из ЕС 12 апреля без соглашения.